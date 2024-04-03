"Подсудимый, в отсутствие разрешения на строительство, также правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный на берегу Чиркейского водохранилища, начал на нем незаконное строительство базы отдыха. 11 сентября 2023 года на территории стройки произошло обрушение подпорной стены на территорию соседней базы. В момент обрушения у стены был припаркован автомобиль с находящимися в салоне двумя людьми. В результате обрушения, от полученных травм в автомобиле скончалась женщина, мужчина с травмами был доставлен в больницу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что приговор вынесен по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). Решением суда осужденному назначено наказание в виде 200 тыс. рублей штрафа.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2023 года в результате падения сооружения высотой 5,5 метров, построенного для удержания грунта, погибла 23-летняя жительница Новосибирска. 26-летний житель города Великие Луки с ушибами госпитализирован в больницу Буйнакска. Оба — фотографы, которые приехали несколько месяцев назад с группой коллег.