Такие планы были озвучены во время официального визита делегации Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым в Азербайджан.

Совместные проекты по диверсификации туристской отрасли стали темой рабочих совещаний главы комитета по развитию туризма Петербурга Сергея Корнеева с представителями азербайджанской туриндустрии.

В итоге петербургский центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства заключил соглашение с Азербайджанским университетом менеджмента и туризма. Также документ о сотрудничестве был подписан между агентством развития медицинского туризма Петербурга и ассоциацией поддержки медицинского и термального туризма Азербайджана.

"Оба документа предусматривают укрепление международного взаимодействия по развитию отрасли, создание благоприятных условий для взаимного увеличения туристского потока, совместное продвижение продуктов и программ в области гостеприимства", — приводит "Интерфакс-Азербайджан" выдержки из сообщения пресс-службы комитета.