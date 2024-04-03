"На комбинате добыли первый в этом сезоне самородок, который получил название "Героический". Вес первого самородка добычного сезона 2024 года — 1438 граммов, габаритные размеры — 195 на 155 на 110 мм", — говорится в пресс-релизе.

"Камень представляет собой монолитный кусок произвольной формы, плотной структуры с незначительными приповерхностными выколами. Можно отметить цвет самородка — он темно-медовый с красноватым оттенком, по большей части матовый. В нем не просматриваются включения органического и неорганического происхождения", — отметила специалист-геммолог комбината Анна Дугина.

К категории самородков относятся все образцы весом более 1000 граммов. Как правило, все находки происходят во время добычного периода, котолрый не ведется в зимние месяцы, но бывают и редкие исключения, когда гиганты обнаруживаются в межсезонье.

Так произошло с найденным в январе самородком "Новогодний". Он получил такое название, так как был найден накануне "старого" Нового года во время работ при подготовке добычного забоя в "голубой земле" — песчано-глиняной породе с содержанием янтаря. Таким образом, "Героический" стал первым в новом сезоне добычи и вторым самородком, найденным в этом году.

Всего в первый месяц сезона комбинат добыл 75 тонн доведенного (то есть очищенного и высушенного) янтаря.

Самородки весом более 1 кг являются большой редкостью, в среднем их количество не превышает 20 штук в год. В 2023 году в Приморском карьере добыто 12 янтарных самородков. Все уникальные камни проходят государственную экспертизу. Затем часть из них выставляется на продажу, а часть передается в экспозицию собственных музейно-выставочных пространств комбината, расположенных в Янтарном и в Москве.

На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря ведет только КЯК. В 2023 году КЯК добыл 630 тонн минерала.