"Графский поезд — это уникальное туристическое направление, которое было открыто в августе 2021 года губернатором Воронежской области. С момента запуска поезд перевез порядка 45 тыс. пассажиров. Заявки на посещение турмаршрута заполнены на год вперед, но мы стараемся всем дать возможность увидеть этот проект", — сказал Шульгин.

Он добавил, что состав из двух вагонов курсирует по выходным и праздничным дням по маршруту Воронеж — Графская — Рамонь. Кроме того, проект реализуется совместно с дворцом Ольденбургских и парком Нелжа. Поэтому пассажиры после прибытия на на станцию Рамонь могут посетить одну из этих локаций.

Также Шульгин заявил, что 5 февраля 2023 года был запущен проект "По дороге мужества". Ретро-линия, по которой курсирует поезд, составляет 95 км — это Старый Оскол — Сараево.