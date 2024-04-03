«Сегодня у нас, на мой взгляд, прошла продуктивная, результативная первая встреча. Вы знаете, по итогам 2023 года у нас взаимные туристические потоки увеличились фактически на 140%. Сейчас такой тренд взаимодействия между двумя странами, когда белорусы и россияне путешествуют, узнают друг друга. И сегодня важно раскрыть больше вот таких неизвестных мест, больше таких локаций, которые будут интересны нашим путешественникам. Это одна из целей», — сказал он по итогам первого заседания рабочей группы по туризму Союзного государства.

Как отметил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, на рабочем заседании обсуждались вопросы синхронизации законодательства в туризме, работы по единым стандартам, налаживания связей между турбизнесом России и Белоруссии.

«Кстати договорились, что мы подумаем над новым определением, потому что границ между нашими странами фактически для туристов нет. Поэтому, ну действительно, далеко удалось продвинуться, но основная работа еще впереди. Туристические потоки растут. Нужно поддержать тренд, и совместными усилиями у нас все получился», — заключил он.