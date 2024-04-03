Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Казань и Сочи. Из международных направлений наибольшим спросом пользовались Дубай и Шарджа, Стамбул, Баку, Джидда (Саудовская Аравия).

Лидировали по авиаперевозкам "Победа", "Аэрофлот", "Россия", "Сибирь" и Red Wings.

Отмечается, что грузов и почты в январе-марте текущего года обработано 857 тонн (рост на 23,2%). Количество взлетно-посадочных операций составило 3,943 тыс. (рост на 0,3%).

Как сообщалось, пассажиропоток аэропорта Махачкалы в 2023 году увеличился на 11,6% по сравнению с показателем предыдущего года — до 2,8 млн человек. В 2024 году ожидается рост пассажиропотока на 7% — до 3 млн человек.