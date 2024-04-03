Согласно статистике, Германия заняла первое место по турпотоку в Анталью – 279,8 тыс., это на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Второе место заняла Россия, откуда приехали 171,77 тыс. туристов, это на 19,4% меньше, чем за тот же период прошлого года. Замыкает тройку лидеров Великобритания, откуда прибыли 124,6 тыс. туристов, что на 40% больше, чем в январе-марте 2023 года.

Четвертое место заняла Польша (34,88 тыс., плюс 43%), также в топ-5 вошел Иран, откуда приехали 30,7 тыс. туристов (плюс 73%). Шестое место заняла Украина, турпоток из этой страны составил 16,88 тыс. (плюс 48%). Также в первую десятку вошли Казахстан (16,5 тыс., плюс 20%), Нидерланды (13,2 тыс., плюс 15%), Дания (12,8, плюс 38%), Бельгия (11,8 тыс., плюс 37%). Далее следую Австрия (10,1 тыс., плюс 40%) и Швейцария (9,3 тыс., плюс 38%).

По данным ведомства, Россия – единственная страна из первой десятки, которая показала спад турпотока в первом квартале.

Общий иностранный турпоток в Анталью в первом квартале впервые превысил 1 млн туристов, что на 25,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно статистике управления, в марте Россия опустилась на третье место по турпотоку в Анталью. Первое место заняла Германия, откуда приехали 182 тыс. туристов (плюс 103%), второе – Великобритания (69,23 тыс., плюс 42%). Из России приехали 65,46 тыс. туристов, это на 19% меньше, чем в марте прошлого года. За ними следуют Иран (24,6 тыс., плюс 77%) и Польша (16,6 тыс., плюс 93%).

Также в первую десятку вошли Дания, Украина, Казахстан, Бельгия и Швейцария.