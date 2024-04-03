"В связи с взаимным прекращением обслуживания карт в платежных системах друг друга, а именно обслуживание карт платежной системы "Мир" и платежных систем партнеров (ПСП) в сети национальной платежной системы "Элкарт" и карт НПС "Элкарт" в сети ПС "Мир"/ПСП, пользователям с 3 апреля 2024 года с 12:00 (по бишкекскому времени) будут недоступны следующие виды операций: обслуживание карт в эквайринговых устройствах (безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах), переводы с карты на карты, электронная коммерция: интернет-платежи с карты на счета торгово-сервисных предприятий (ТСП)", — говорится в сообщении на сайте МПЦ.

По данным Нацбанка республики, возможность осуществления денежных переводов из Киргизии в Россию и наоборот на сегодня сохраняется. Переводы можно осуществить с использованием мобильных приложений коммерческих банков при наличии прямых договорных отношений между киргизскими и российскими коммерческими банками, а также по системам денежных переводов без открытия счета.

"Национальный банк не вмешивается в текущую деятельность банков, небанковских финансово-кредитных организаций и иных юридических лиц, поднадзорных НБ КР, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Киргизской Республики. Соответственно, ЗАО "Межбанковский процессинговый центр", коммерческие банки и платежные организации страны с учетом оценки рисков самостоятельно принимают решение по подключению/отключению обслуживания карт "Мир" в своей инфраструктуре", — прокомментировал Нацбанк Киргизии.

Ранее сообщалось, что "Межбанковский процессинговый центр" принял решение прекратить обслуживание банковских карт "Мир" для минимизации риска вторичных санкций. МПЦ отмечал, что на территории Киргизии банковские карты НПС "Элкарт" будут по-прежнему обслуживаться во всех банковских устройствах без каких-либо ограничений".

НСПК получила официальное уведомление от "Элкарт" о прекращении работы с платежной системой "Мир", сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе НСПК. По ее данным, с 3 апреля с 9:00 мск операции по картам "Мир", выпущенным любыми российскими банками, в инфраструктуре банков-участников "Элкарт" осуществляться не будут.

"Напомним, что на стороне платежной системы "Мир" не вводилось никаких ограничений на работу с международными партнерами. Однако иностранные банки и платежные системы самостоятельно принимают решение о приеме карт "Мир" в своей инфраструктуре, в том числе с учетом оценки риска вторичных санкций", — отмечали в пресс-службе.

США 23 февраля ввели санкции против НСПК. В компании заявляли, что санкции не повлияют на работу российской платежной инфраструктуры. При этом решение о приеме карт "Мир" в своей инфраструктуре зарубежные банки принимают самостоятельно.