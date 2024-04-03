"Летние веранды кафе не будут работать в Москве в среду, 3 апреля, из-за штормового ветра. Руководителей предприятий общественного питания также попросили укрепить все уличные конструкции и закрыть зонты", — говорится в сообщении.

Кроме того, из-за сильного ветра закрывают парки, подведомственные столичному департаменту культуры. "Посетителей просят покинуть природные территории. Работа торговых объектов в парках приостановлена, убраны или зафиксированы легковозводимые конструкции", — отмечается в публикации.

В городе объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили об усилении ветра до 21 метра в секунду. Столичные коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Подготовлены источники аварийного энергоснабжения.

Москвичей просят быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.