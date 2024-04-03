«Малый и средний бизнес – основа для туризма. Это же прекрасно, когда люди, которые живут в своем регионе, могут и что-то заработать, и показать свой край для людей. Это, наверное, самое патриотическое направление для малого и среднего предпринимательства, которое можно в нынешних условиях предложить», — сказал Мишустин, отвечая на вопрос депутата от партии «Новые люди» Антона Ткачева о планах правительства по наращиванию доли МСП в реализации проектов создания туристической инфраструктуры.

Премьер напомнил, что туризм и развитие туризма имеют самый большой, примерно пятикратный, мультипликативный эффект для экономики.

«Он создает смежные отрасли. Дорога, сервис, услуги какие-то, продажа напитков, транспорт, заправка, все вокруг растет. МСП здесь очень активно участвуют в туризме, в частности, в сфере гостиничного бизнеса. 95 миллиардов кредиты по МСП, которые привлекли, были в прошлом году. В три раза увеличились по сравнению с 2022 годом. Идет мощнейший приток инвестиций в эту сферу. Да и люди хотят отдыхать в своей стране», — сказал Мишустин.

По его словам, такого прироста удалось добиться благодаря поддержке отрасли в рамках национального проекта.

«У нас где-то привлечено 24 миллиарда было в МСП в строительстве. То есть у нас рост в два раза по сравнению с 2022 годом. Каждый четвертый кредитный рубль привлечен с помощью механизмов государственной поддержки. И здесь инвест-кредиты были льготные, у нас корпорация МСП по ставкам в 3-4 раза ниже рыночных дает такие средства. За счет программы финансирования у нас 12 миллиардов было привлечено. Сейчас мы делаем программу зонтичных поручительств с ВЭБом, это позволит до конца 2024 года еще 30 миллиардов дополнительно привлечь», — добавил он.