"Несмотря на то, что замок Тапиау не пострадал серьезно в годы Второй Мировой войны, его исторический облик заметно изменился в последнее время. В годы СССР на его территории было построено несколько зданий для различных хозяйственных нужд. Но теперь в рамках реконструкции замка эти постройки ликвидируются", — сказал Адылов.

Так, по его словам, на днях окончательно решена судьба "большого цеха". Почти два года шли попытки как-то вписать его в будущий облик замка Тапиау, так как строение имело большой объём возможных экспозиционных площадей. Но эстетика перевесила: уж слишком это здание портит вид на исторические корпуса.

"В общем, придётся с ним расстаться, и это, видимо, последнее из зданий постройки после 1945 года, которое пойдёт под снос. У остальных есть конкретная функция в комплексе, а значит — есть и будущее. Ну а освобождённая территория затем может пригодиться для различных массовых мероприятий, которые обязательно будут проводиться Тапиау", — сказал Адылов.

Он напомнил, что в настоящее время арендатор замка ООО "Башни востока" продолжает работы по реконструкции объекта истории. При этом туристические экскурсии проводятся на объекте постоянно.

"Наиболее "обжитой" можно назвать территорию справа от въезда в замок, где расположено кафе с летней верандой, классным видом на Преголю и другими важными для туристов объектами инфраструктуры", — заключил консультант.

Как сообщалось, имущественный комплекс замка, ранее принадлежавший региональному управлению ФСИН, был передан в собственность АО "Корпорация развития Калининградской области", а затем инвестору, который стал участником губернаторской программы вовлечения памятников в хозяйственный оборот. Власти региона одобрили льготный кредит на ревитализацию замка размером 600 млн рублей (50% суммы предоставляются на возвратной основе, 50% — на безвозвратной). Общая сумма инвестиций в восстановление Тапиау и его обустройство оценивается в 2,5 млрд рублей.

Замок Тапиау — один из старейших орденских замков Европы, является объектом культурного наследия федерального значения. Первые упоминания об этом объекте, как крепости, датированы 1258 годом. Сохранившиеся до наших дней строения замка были возведены в 40-50-е годы XIV века. В 70-е годы XIX века помещения Тапиау использовались в качестве тюрьмы. Назначение замка не изменилось и после Великой Отечественной войны: в его помещениях находились объекты системы исполнения наказаний.