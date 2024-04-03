Номинал монеты — 25 рублей, тираж — 1 тыс. штук.

На оборотной стороне монеты изображен вид на архитектурный ансамбль Новоторжского Борисоглебского монастыря, выполненный в рельефе и технике лазерного матирования. По окружности имеются рельефные надписи: вверху — "Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь", внизу, обрамленная декоративными элементами — "Тверская область".

Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь — один из древнейших русских православных монастырей. Он сыграл важную роль в распространении христианства на Руси. В настоящее время в обители ведутся реставрационные работы.

Борисоглебский монастырь был основан преподобным Ефремом Новоторжским около 1038 года. Название обители связано с именами святых князей страстотерпцев Бориса и Глеба.

За много веков обитель не раз подвергалась разорению, но каждый раз возрождалась к жизни. Первый камень в основание соборной Борисоглебской церкви в 1785 году заложила лично императрица Екатерина II.

Восстановить обитель всем миром призвал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в июле 2019 года во время пребывания в Борисоглебском монастыре в День явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани.