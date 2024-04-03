"Дорогие посетители, парк закрыт в связи погодными условиями. Об открытии парка мы сообщим дополнительно", — сообщил телеграм-канал ЦПКиО незадолго до 14:00.

Примерно в это же время и об этом же сообщил телеграм-канал парка "Сокольники".

Одновременно решили закрыться сад "Эрмитаж" в Каретном ряду и сад "Горка" на Ивановской горке.

Музей-заповедник "Коломенское" объявил, что закроет территорию, в 14:08 и пообещал сообщить, когда снова откроется для посещения.

Утром в среду МЧС и комплекс городского хозяйства предупредили, что в столице с утра и до 21:00 ожидается ветер с порывами до 16-21 м/с.

Водителям в этих условиях советуют значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковаться у деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.