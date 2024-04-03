"В целях обеспечения безопасности полетов, начиная с 05.04.2024 года авиасообщение по направлению Актобе — Казань — Актобе будут приостановлены", — говорится в сообщении.

"Планируемое возобновление авиасообщения будет объявлено позднее", — добавили в компании. Во вторник пресс-служба главы Татарстана сообщила, что в татарстанских городах Елабуге и Нижнекамске были совершены атаки беспилотными летательными аппаратами. Qazaq Air — казахстанская авиакомпания, 100% акций которой принадлежат госфонду "Самрук-Казына".