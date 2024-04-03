Выручка при этом выросла на 11,6%, до 18,534 млрд рублей. Себестоимость увеличилась на 14,8%, до 18,24 млрд рублей. Убыток от продаж составил 385,55 млн рублей в то время как в 2022 году у перевозчика была прибыль от продаж в размере 74,45 млн рублей.

Финрезультаты перевозчик не комментирует. Данные о перевозке пассажиров в 2023 году авиакомпания пока не раскрывала.

"ИрАэро" базируется в Иркутске, выполняет рейсы более чем в 70 городов России, а также в Азербайджан, Армению, Израиль, Казахстан, Китай, Турцию, Узбекистан. В парке перевозчика семь Superjet 100, один A319-100, а также Ан-24, Ан-26, Ан-26-100 и один Bombardier CRJ-200.