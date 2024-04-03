"В Тверской области за период реализации национальных проектов, с 2019 по 2023 годы, туристический поток увеличился с 1,4 млн до 2,8 млн человек. В перспективе к 2029 г. заложен рост числа туристов до 4,9 млн человек", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Рудени.

В Тверской области открыты 316 отелей, глэмпингов и кемпингов. По числу остановившихся в крупных гостиницах и отелях людей регион входит в тройку лидеров в ЦФО: по итогам прошлого года это около 800 тыс. человек. Налоговые поступления от туризма в бюджет региона в прошлом году объемы составили более 1,1 млрд рублей.

Приоритетными направлениями глава региона назвал патриотический, паломнический, круизный, культурно-познавательный виды туризма. А также развитие внутрирегионального туризма, в первую очередь для жителей старшего возраста, школьников и студентов.

За прошедшие пять лет благодаря целенаправленной поддержке туроператоров с достопримечательностями Тверского края ознакомились почти 22 тыс. школьников.

По информации пресс-службы, Верхневолжье в настоящее время входит в топ-5 регионов России по обеспечению льготной поддержки инвестпроектов в сфере туризма. Среди крупнейших — развитие загородных комплексов "Гранд Селигер", "Энкор Резорт", "Вилла Нобель"

В 2023 году при участии федерации в регионе обеспечена реализация 108 проектов. Из них 47 получили помощь на приобретение туристского оборудования, 38 — на оборудование пляжных зон. Поддержаны инвестпроекты по созданию модульных отелей в Конаковском, Старицком, Калязинском, Кимрском, Пеновском округах общей мощностью 1582 места. Их ввод предусмотрен уже в 2024 году.

Представителям турбизнеса региона также предоставляются субсидии на создание объектов показа — за последние шесть лет реализовано 59 таких проектов.

Всего в регионе доступно для посещения более 50 объектов сельского туризма, свыше 179 музеев и культурных центров. Разрабатываются новые турмаршруты, в частности, "Гастро Пушкин", "Верхняя Волга", добавили в пресс-службе.