"Более чем в 80 парках Подмосковья состоится общеобластное мероприятие, посвященное Международному Дню птиц. В рамках программы в подмосковных парках пройдет конкурс авторских скворечников", — говорится в сообщении.

Посетить мероприятия можно в парке "Киово" в городском округе Лобня, Дрезденском парке в Орехово-Зуевском округе, в Центральном городском парке Реутова, парке культуры и отдыха "Победа" в Талдомском округе, в лесопарке "Авангард" Электростали и других.

В парке Олега Степанова в Серпухове организуют фотовыставку "Пернатые Приокско-Террасного государственного природного биосферного заповедника", а также прогулку "Птицы Подмосковья" и мастер-класс. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха пройдет выставка "Птицы нашего Подмосковья". Также на территории развесят кормушки для белок и птиц, организуют творческие мастер-классы, в конце программы покажут семейный фильм.

В усадьбе Кривякино в Воскресенске подготовили квест "Птичьи суперспособности 2.0.", местные фотографы представят фотовыставку "Птицы нашего края". Посетители также смогут принять участие в декорировании скворечников и создании "съедобных" кормушек.

В Центральном парке Долгопрудного организовали экопрогулку "Птицы нашего парка" и фотовыставку репродукций картин "Пернатые Подмосковья" художника И.И. Шишкина, также все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по росписи фигурок птиц из гипса и изготовлению скворечников.