Полетная программа по этому маршруту запланирована до 29 мая с частотой вылетов два раза в неделю — по средам и воскресеньям.

Время в пути составит от 2 часов до 2 часов 50 минут, перелеты будут осуществляться на самолетах Bombardier.

В настоящее время другие авиакомпании не выполняют рейсы по этому направлению.

Также "ЮВТ Аэро" в настоящее время осуществляет субсидируемые авиарейсы из Перми в Самару, Казань, Нижний Новгород и Ярославль.

Как сообщалось, в 2024 году министерство транспорта Пермского края выделит авиаперевозчикам субсидии на один международный и 11 внутренних рейсов.

В 2023 году субсидируемые авиарейсы из Перми осуществлялись по 16 направлениям: до Самары, Казани, Минеральных Вод, Сургута, Новосибирска, Тюмени, Уфы, Махачкалы, Мурманска, Нижнего Новгорода, Калининграда, Астрахани, Волгограда, Владикавказа, Когалыма и Барнаула.