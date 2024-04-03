"Новое направление не только позволит расширить маршрутную сеть авиакомпании, но и даст импульс развитию и укреплению двусторонних отношений Таджикистана и Казахстана, а пассажирам будет предоставлена возможность совершать прямые регулярные перелёты между столицами двух государств", — говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

Как отметили в авиакомпании, полёты будут выполняться раз в неделю, по вторникам. С 19 апреля частота полётов в Астану будет увеличена до двух рейсов в неделю — по вторникам и пятницам.

По вторникам время вылета из Душанбе — 16:25. В обратном направлении — 19:50 по местному времени. По пятницам время вылета из Душанбе — 09:00, из Астаны — 12:15 по местному времени.

Все рейсы будут осуществляться на самолётах Боинг 737-800 и Боинг 737-900.