В частности, местами в Ростовской области, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии с 16:00-20:00 3 апреля и до обеда 4 апреля ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 м/с.

Спасатели рекомендуют во время непогоды обходить стороной деревья и сооружения повышенного риска (мосты, трубопроводы, линии электропередачи и т.д.), а также рекламные щиты и шаткие строения.

ГУ МЧС по Республике Ингушетия предупреждает, что с 4 по 6 апреля в горах региона на высоте более 1,5 тыс. метров лавиноопасно.

О лавинной опасности с 2 по 4 апреля в горах выше 2 тыс. метров объявили спасатели в Адыгее и Краснодарском крае.

Вместе с тем в южных районах Кубани в ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности 4 класса.