«Повышение связанности и транспортной доступности внутри нашей большой страны является стратегическим приоритетом. Учитывая уникальную географию, России нужна сильная и современная авиация с разветвленной наземной инфраструктурой. Поэтому не только занимались возрождением отечественного авиастроения, но и активно вели модернизацию аэродромов в регионах», — сказал он в ходе отчетного доклада правительства в Госдуме.

По словам премьера, за прошлый год были реконструированы и введены в эксплуатацию взлетно-посадочные полосы в девяти городах. В том числе – Певеке, Якутске, Благовещенске, Архангельске, Магнитогорске. В начале этого года выполнены первые этапы работ в Кемерово и поселении Удачный, которое расположено в непосредственной близости от Северного полярного круга, завершено строительство в Томске.

«Люди уже пользуются преимуществами более коротких и удобных маршрутов. Впервые около 53% внутренних авиарейсов стали проходить без пересадки в Москве», — сказал он.

Мишустин добавил, что в ближайшие шесть лет будут обновлены еще не менее 75 аэропортов, на эти цели правительство направит четверть триллиона рублей.