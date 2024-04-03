«На проживание в российских отелях в январе-марте путешественники в среднем тратили 10,6 тыс. рублей. Таков средний чек за двое суток, за год он вырос примерно на 20%. Среди причин роста — перераспределение бюджетов путешественников на отдых внутри страны с зарубежных направлений и, как следствие, повышенный спрос на объекты проживания во всех категориях», — говорится в сообщении.

Чаще всего, по данным сервиса, россияне в первом квартале бронировали отели в Москве (16%), Краснодарском крае (8%), Санкт-Петербурге (7%), Татарстане (3%), Свердловской области (3%).

Глубина бронирования отелей также выросла — в среднем путешественники покупали проживание за 15 дней до заселения, в то время как годом ранее показатель составлял 10 дней.