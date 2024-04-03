«Узнать историю и традиции нашего государства можно и через путешествия. Невероятно красивая и разнообразная природа, интересные города и достопримечательности. Многие с удовольствием выбирают отдых в России. Чтобы это направление развивалось, ввели льготы для туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма. С 1 июля прошлого года по 30 июня 2027 года мы освободили их от уплаты налога на добавленную стоимость при продаже путевок», — сказал он в отчетном докладе правительства в Госдуме.

Мишустин напомнил, что правительство запустило также программу льготного кредитования строительства гостиниц.

«Реализация таких проектов позволит ввести более 20 тысяч новых номеров. Около 2 тысяч из них готовы. Недавно в Горно-Алтайске обсуждали с экспертами и бизнесом запуск пилотного проекта по поддержке модульных отелей. А уже к концу текущего года в них появится еще около четырнадцати тысяч номеров», — добавил он.

По его словам, для развития туризма правительство занимается не только инфраструктурой, но и охраной окружающей среды. Цель таких программ – преодолеть нанесенный природе урон.