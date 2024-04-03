"Домейн", согласно его отчетности, в 2023 году увеличил выручку по РСБУ на 34% по сравнению с предшествующим годом, заработав 11,16 млрд рублей. Тем самым, был обновлен рекорд 2022 года (8,325 млрд рублей).

В том числе выручка от организации и проведения азартных игр выросла на 34% и достигла 10,4 млрд рублей, от реализации продукции общественного питания — на 43%, до 477,8 млн рублей. Выручка от предоставления гостиничных услуг увеличилась в 1,5 раза, до 110 млн рублей.

Чистая прибыль "Домейна" в прошлом году возросла в 2,6 раза и составила 2,841 млрд рублей. Это рекордный показатель за все время работы (с 2015 года). Прежде прибыль не превышала 1,2 млрд рублей (такой результат был получен в 2021 году).

В 2023 году игорную зону "Красная Поляна" посетило более 830,7 тыс. человек, это на 14% больше, чем годом ранее, сообщал "Интерфаксу" генеральный директор игорной зоны Павел Перов в конце декабря 2023 года. Это рекордная посещаемость игорной зоны. Основная доля посетителей приходится на российских туристов.

Перов также отмечал существенный рост доли доходов от неигровой деятельности в структуре выручки, которая по итогам 2023 года должна была достичь рекордных 8%. Еще несколько лет назад этот показатель не превышал 2%.

"В этом (2023 — ИФ) году мы кратно увеличили "неигровые активности", это и бесплатные концерты в нашем концертном зале Red Arena, MICE-мероприятия, спортивные соревнования, гастроужины и многое другое. Всего в этом году провели более 130 мероприятий, не связанных с игрой. Соответственно, неигровые доходы в текущем (2023 — ИФ) году составили 755,3 млн рублей, увеличившись за год более чем на 35%. Наибольший объем неигровых доходов пришелся на услуги общественного питания — более 500 млн рублей, это на 40% больше, чем в прошлом, и почти втрое, чем в 2019-м. Мы целенаправленно движемся к тому, чтобы доля неигровой выручки превышала 50% в общем объеме выручки игорной зоны, это небыстрый путь, но я думаю, что за 5-7 лет мы этого достигнем", — сказал Перов.

В 2024 году "Красная Поляна" ожидает роста турпотока и выручки в 5%.

"На 2024 год мы смотрим достаточно консервативно. У нас сейчас есть "Казино Сочи", казино "Бумеранг" и зал игровых автоматов "Бонус", которые уже работают на 100% своей мощности. Проводить больше концертов, чем в 2023 году достаточно тяжело, тяжело проводить больше мероприятий, чем уже проводим. Это не принесет хорошего эффекта, так как гостям будет не комфортно. Соответственно, будет органический рост посещаемости, думаю, в 5% относительно 2023 года, но не более. Соответственно, выручка также будет показывать аналогичный рост", — отмечал гендиректор игорной зоны.

Игорная зона "Красная Поляна" создана в августе 2016 года. "Домейн" в настоящее время является единственным резидентом игорной зоны и оператором казино, работающих на ее территории. В игорной зоне функционируют три заведения: "Казино Сочи" (открыто в январе 2017 года, инвестиции — 4 млрд рублей), зал игровых автоматов "Бонус" и казино "Бумеранг". В 2025 году планируется начать строительство нового развлекательного центра с казино с объемом инвестиций в 10 млрд рублей.

Игорные объекты в "Красной Поляне" входят в группу компаний "Мантера" (контролируется структурами экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева). Ткачев в последние годы активно инвестирует в объекты курортной недвижимости премиум-сегмента в Сочи.

"Мантера" согласно информации на ее сайте, также управляет строящимся всесезонным курортом "Лагонаки" в Адыгее, курортом "Архыз" в Карачаево-Черкессии, тематическим парком развлечений "Сочи-парк".

Среди активов группы компаний — туроператор Mantera Travel, комплекс резиденций и отелей в Сочи, винодельня "Шато де Талю" в Геленджике, курортный комплекс "Деревня Мандроги" в Ленинградской области и форелевое хозяйство "Адлер".