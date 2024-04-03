Ожидается, что деловые площадки мероприятия соберут порядка 400 представителей туристической отрасли со всей страны, в том числе более 40 федеральных экспертов.

"Спикеры расскажут о современных возможностях и перспективах развития туризма, кадровых вопросах в индустрии гостеприимства, о лучших практиках развития территорий, мерах государственной поддержки, инвестиционных возможностях Кировской области", — говорится в сообщении.

Кроме того, программа конгресса включит практическую сессию, в рамках которой участники составят пошаговый алгоритм работы с грантовыми заявками.

По словам губернатора Кировской области Александра Соколова, мероприятие станет отличной возможностью для обмена опытом, новыми идеями и знаниями, для установления деловых контактов и сотрудничества с коллегами из других регионов России.

"Кировская область обладает огромным природным, историческим, культурным потенциалом. Туристы приезжают сюда за промыслом и сказками, вкусом и историей, вдохновением и верой. Обсудим с коллегами перспективы развития индустрии гостеприимства в регионе, межрегиональное взаимодействие и сотрудничество, подготовку квалифицированных кадров", — приводятся в сообщении слова Соколова.

"По итогам конгресса планируем создать дорожную карту, которая ляжет в основу стратегии развития туризма Кировской области до 2030 года", — добавил губернатор.

Организаторами мероприятия выступают правительство Кировской области, Общенациональный союз индустрии гостеприимства, Центр развития туризма Кировской области, Дирекция по организации 650-летия города Кирова, Вятская торгово-промышленная палата.

650-летие Кирова отмечается в 2024 году. Праздничные мероприятия запланированы с июня по октябрь. Главными юбилейными днями определены День города — 12 июня, Ночь города — с 29 на 30 июня, День основания Хлынова (впоследствии Вятки, Кирова) — 22 сентября.