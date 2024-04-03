Однако, как следует по результатам проверки агентства, компания обязательства не выполнила, а также не предоставила документы, подтверждающие достижение результатов предоставления субсидии.
Власти края потребовали от компании возвратить субсидию в краевой бюджет. Это требование ответчик оставил без удовлетворения, после чего краевое агентство по туризму обратилось в арбитражный суд.
Компания в свою очередь, в частности, отмечала, что не смогла исполнить обязательства в срок из-за последствий ливневых дождей и размытия дорог.
В свою очередь, ООО "Диалог народов" направило в Арбитражный суд встречный иск, добиваясь продления сроков достижения результатов предоставления субсидии до конца 2024 года.
Арбитражный суд Приморского края удовлетворил первоначальные исковые требования агентства по туризму Приморского края о взыскании субсидии, отказав в удовлетворении встречного иска.
Решение суда в законную силу не вступило.
Хасанский район расположен на юге Приморья, является популярным местом морского отдыха у жителей Дальнего Востока.