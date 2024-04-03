"Как следует из материалов дела, в сентябре 2022 года агентство по туризму Приморского края и ООО "Диалог народов" заключили соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета на развитие туристической инфраструктуры Приморского края, а именно на создание и развитие пляжей", — говорится в сообщении. Проект должен был быть реализован до 31 декабря 2022 года.

Однако, как следует по результатам проверки агентства, компания обязательства не выполнила, а также не предоставила документы, подтверждающие достижение результатов предоставления субсидии.

Власти края потребовали от компании возвратить субсидию в краевой бюджет. Это требование ответчик оставил без удовлетворения, после чего краевое агентство по туризму обратилось в арбитражный суд.

Компания в свою очередь, в частности, отмечала, что не смогла исполнить обязательства в срок из-за последствий ливневых дождей и размытия дорог.

В свою очередь, ООО "Диалог народов" направило в Арбитражный суд встречный иск, добиваясь продления сроков достижения результатов предоставления субсидии до конца 2024 года.

Арбитражный суд Приморского края удовлетворил первоначальные исковые требования агентства по туризму Приморского края о взыскании субсидии, отказав в удовлетворении встречного иска.

Решение суда в законную силу не вступило.

Хасанский район расположен на юге Приморья, является популярным местом морского отдыха у жителей Дальнего Востока.