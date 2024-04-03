Как отметил эксперт, Росавиация к началу апреля утвердила достаточно квот на зарубежные авиаперевозки, так что переносы или отмены отдельных рейсов не могут существенно осложнить ситуацию.

«Лидером наступающего выездного сезона, естественно, будет Турция. В прошлом году квота разрешенных перелетов составила 1250 рейсов в неделю в пик сезона, хотя в реальности использовалось 1100 рейсов. На направлении летают пять турецких и 11 российских авиакомпаний из 22 городов РФ в пять городов Турции. Авиакомпании могут выполнять полеты по специальному коридору через воздушное пространство России, Казахстана, Грузии и далее над Черным морем в Турцию», — сказал Горин.

Эксперт напомнил, что решение по перевозке туристов в Египет туроператорами уже найдено.

«Southwind Airlines будет возить туристов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с часовой технической посадкой в Анталье. Полетное время увеличивается, но существенного изменения цен мы не ждем, так как конкуренция на рынке авиаперевозок довольно высока, что не дает повышать стоимость», — добавил вице-президент РСТ.

Как сообщило ранее издание Turizm Guncel, Евросоюз 29 марта ввел запрет на полеты через Европу турецкой авиакомпании Southwind Airlines из-за подозрений, что фактический контроль над перевозчиком осуществляет Россия.

Позднее ЕС опроверг санкции против летавшей в Россию турецкой авиакомпании.