"На участке Дагомыс — Сочи в 11:00 мск полностью восстановлено железнодорожное движение по обоим путям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в сжатые сроки восстановлена контактная сеть и расчищено железнодорожное полотно. Продолжается расчистка территории, прилегающей к объектам железнодорожной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что на участке Дагомыс — Сочи ночью 2 апреля оползень сошёл на опорную стену и железную дорогу. Это привело к повреждению 20 метров подпорной стены и контактной сети.

На время восстановительных работ движение поездов на участке было организовано по одному пути в обе стороны с последующим их вводом в график.

На Северо-Кавказской железной дороге для ликвидации последствий нештатной ситуации был создан оперативный штаб. К работам привлекли 75 специалистов, экскаваторы и другую технику.