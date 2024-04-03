"Мы никому не навязываем, но такую возможность и такое право надо дать каждому субъекту Федерации", — сказала Матвиенко на заседании СФ в среду.

Она поручила вице-спикеру СФ Николаю Журавлеву, в также комитету СФ по бюджету и финрынкам во главе с Анатолием Артамоновым "подготовить такое обращение, подготовить законопроект и обеспечить его принятие до конца этого года, когда заканчиваются сроки эксперимента".

Она отметила, что введение такого сбора — это мировая практика. "Правительство должно определиться и принять решение. А решение, на мой взгляд, должно быть одно — принять закон и дать право всем субъектам Федерации. При этом каждый губернатор должен разумно, взвешенно подходить к ставке этого курортного сбора, чтобы это было доступно людям", — сказала Матвиенко.

По ее словам, вице-премьер — глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко поддерживает идею. "Надеюсь, что мы найдем поддержку в целом в правительстве", — отметила она.

Так Матвиенко отреагировала на выступление Артамонова, который рассказал о результатах эксперимента по введению курортного сбора в шести регионах России. По его словам, многие субъекты хотели бы присоединиться к этому эксперименту.

Сенатор предложил подготовить законопроект по наделению регионов правом самим устанавливать курортный (туристский) сбор на своей территории.

По мнению парламентариев, средства от курортного сбора могли бы идти на развитие туристической инфраструктуры и сохранение памятников архитектуры в регионах.