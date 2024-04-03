Полеты по маршруту "Жуковский" — Баку будут выполняться два раза в неделю, по пятницам и субботам.

Ранее сообщалось, что первый рейс по данному маршруту планировался 8 февраля, но не состоялся, так как авиационные власти Азербайджана не выдали разрешение. В авиакомпании заявляли, что это произошло несмотря на то, что у "Уральских авиалиний" есть назначение, а также все технические возможности для выполнения и обеспечения рейса.

Причину такого решения авиавласти Азербайджана не уточняли.

В начале марте в пресс-службе "Уральских авиалиний" "Интерфаксу" сообщали, что вопрос получения разрешения на выполнение рейсов находится в стадии проработки, сроки решения неизвестны, и данные рейсы отменены до конца зимней навигации.

Из своего базового аэропорта в Москве — "Домодедово" — "Уральские авиалинии" в азербайджанскую столицу не летают. При этом компания продолжает выполнять рейсы в Баку из Екатеринбурга, полеты начались в середине января.

В прошлые годы разногласия между авиавластями РФ и рядом зарубежных стран возникали из-за статуса "Жуковского". Несмотря на близкое расположение к Москве, РФ относит его к региональным аэропортам, что дает право не ограничивать количество перевозчиков и рейсов на международных рейсах (в отличие от аэропортов Московского авиаузла — "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково", где такое ограничение действует). С этим в разное время не соглашались власти Грузии, Таджикистана, Израиля и Италии, которые настаивали на паритетных условиях выполнения рейсов через "Жуковский". Несколько раз споры доходили до частичного ограничения авиасообщения между странами.