"3 апреля в 3:42 на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги из-за образования наледи на проводах контактной сети поезда следуют с задержками и прибывают в пункт назначения с опозданием", — говорится в сообщении.

Отменены десять поездов, следующих с Финляндского вокзала в Невскую Дубровку, Кирпичный Завод, Зеленогорск и обратно, из Выборга в Петербург, а также на участке Приморск — Зеленогорск. "N7901 от станции "Каннельярви" до станции "Выборг" проследует со всеми остановками", — добавляет пресс-служба.

В ряде регионов Северо-Запада в среду прогнозируются ледяные дожди, мокрый снег и сильный ветер.