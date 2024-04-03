Как отметили в пресс-службе туроператора FUN&SUN, продажи туров на Шри-Ланку в этом году выросли в 2,5 раза, причем введение бесплатных виз заметно повысило спрос.

«Направление стало круглогодичным, прошлым летом пользовалось спросом, и в предстоящем сезоне тоже ожидаем хороших продаж. Шри-Ланка популярна благодаря оптимальному соотношению цены и качества. Несколько лет назад долгий перелет была сдерживающим фактором, сейчас уже все к этому привыкли. Продажи стимулировала и отмена в конце прошлого года платы за визу», — рассказали в компании.

В связи с высоким спросом FUN&SUN продлевает полетную программу на Шри-Ланку на летний сезон. Рейсы будут выполняться с 22 мая по 1 ноября авиакомпанией Red Wings из столичного аэропорта «Жуковский» в Хамбантоту.

«Шри-Ланка хорошо продается, видим рост объемов в три раза к прошлогодним показателям. Во многом это связано с введением бесплатных виз. И самое главное, что чартерная перевозка сохраняется и на летний период, а мы сохраним свою квоту мест на рейсах», — согласен генеральный директор туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин.

Он считает, что возвращение платной ланкийской визы на спросе не скажется. Единственное неудобство – необходимость оплачивать визовый сбор картой иностранных банков, которые есть далеко не у всех туристов.

По словам Гаркушина, «Пантеону» удалось решить проблему – туроператор договорился с Минтуризма Шри-Ланки о бесплатном оформлении визовых разрешений для своих индивидуальных и групповых клиентов и после окончания действия пилотного проекта.

«В этом году Шри-Ланку туристы спрашивают на 20% активнее, чем годом раньше. Отлично прошли зимние месяцы, уже бронируют туры не только на ближайшие апрельские даты, но и на май и даже лето. Бесплатная виза – приятный бонус для туристов, это позитивно влияет на спрос», — рассказала руководитель профильного отдела компании «Ванд» Ирина Овчинникова.

Стоимость электронного разрешения на въезд составляет $50, получить визу в аэропорту по прилете стоит $60.

В ноябре 2023 года Шри-Ланка запустила пилотный проект по бесплатному оформлению виз для граждан семи стран, включая Россию. Он должен был завершиться 31 марта, но продлен пока до 30 апреля, а власти страны обсуждают возможность продления этого режима на более длительный срок.

В 2023 году Шри-Ланка приняла почти 200 тыс. туристов из России, что стало рекордным показателем. Россия заняла второе место после Индии. Общий иностранный турпоток — почти 1,5 млн человек. С января по март 2024 года число россиян составило почти 90 тысяч, а общее число иностранных туристов превысило 600 тыс. человек.