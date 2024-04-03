"Это студент второго курса одного из престижных вузов Среднего Урала. Молодой человек намеревался улететь в Москву. Однако представители МВД помешали его планам. Домашний питомец — кошка по кличке Есения — находилась вместе с ним в сумке-переноске", — сказал Горелых.

По его словам, полицейские доставили подозреваемого в территориальный ОВД, где в отношении него было заведено административное дело по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

"Подозреваемый сознался в содеянном. При опросе студент пояснил, что он одинокий юноша и таким образом намеревался познакомиться с понравившимися ему женщинами, но те якобы воспринимали это как агрессию. Он заверил полицейских, что подобные экстремальные виды знакомств с дамами неприемлемы", — добавил Горелых.

Он также отметил, что пока велось разбирательство и составлялся протокол "сотрудники полиции накормили и напоили усатого пушистика".

"Сейчас второкурсника силовики вместе с его кошкой доставили в суд для рассмотрения материала по существу. Статья, по которой заведено дело, предусматривает арест на срок до 15 суток или штрафные санкции. Из Москвы в Екатеринбург самолетом уже летят родственники подозреваемого, чтобы в случае ареста забрать к себе кошку Есению", — подчеркнул руководитель пресс-службы свердловской полиции.