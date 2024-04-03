"На железнодорожном перегоне Дагомыс-Мамайка активизировался оползневой процесс. Вследствие коммунальной аварии на опорную стену и железнодорожные пути вынесло 70 кубометров грунта и элементов бетонных конструкций. Это привело к повреждению 20 метров подпорной стены и опоры контактной сети", — говорится в сообщении.

В связи с происшествием движение поездов на участке организовано по одному пути в обе стороны. В свою очередь, пресс-служба администрации Сочи сообщает, что на месте развернут городской оперативный штаб. "К ликвидации последствий приступили незамедлительно. В работах задействовано 50 специалистов Сочинской дистанции пути ОАО "РЖД" и 6 единиц специализированной техники", — отмечает пресс-служба.