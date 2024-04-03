"AOC от 1 апреля 2024 года является результатом глубокого аудита и анализа AAK, что подтверждает соблюдение FlyArystan как казахстанского авиационного законодательства, так и международных операционных стандартов. С начала своей деятельности в 2019 году FlyArystan использовал AOC авиакомпании Air Astana. FlyArystan остается полностью дочерней компанией группы", — говорится в информации.

Отмечается, что отдельный AOC необходим для роста и развития лоукостера.

"С операционной точки зрения это обеспечит большую эффективность и признание среди авиационных властей по всему миру. Это также позволит FlyArystan получить свой собственный код IATA для расширения присутствия на международном рынке и для сотрудничества с другими авиакомпаниями", — отметили в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что FlyArystan пройдет сертификацию в качестве самостоятельного авиаперевозчика 20 марта.

В октябре 2023 года занимавший в то время пост премьер-министра Алихан Смаилов заявил, что лоукостер FlyArystan выйдет из состава Air Astana. Заявку на получение отдельного сертификата эксплуатанта предполагалось подать в IV квартале 2023 года, однако этого не произошло. В январе президент Air Astana Питер Фостер заявил, что FlyArystan получит собственный сертификат эксплуатанта в течение нескольких месяцев, однако Air Astana останется единственным акционером.

FlyArystan — 100% дочерняя компания Air Astana. Лоукостер начал работу в 2019 году. Air Astana — национальный авиаперевозчик. 41% компании принадлежит госфонду "Самрук-Казына", 26,76% — Citibank, 15,3% — британской компании BAE Systems, 6,5% — ЕНПФ.