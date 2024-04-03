Фестиваль пройдёт с 3 по 9 апреля под девизом "Пушкин навсегда" и будет посвящён 225-летию со дня рождения поэта. В основную программу войдут спектакли по произведениям великого русского поэта. Свои постановки представят театральные коллективы из восьми стран: России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Откроет фестиваль спектакль Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна (Баку) "Капитанская дочка". Романтическая история о любви, разворачивающаяся на фоне событий пугачевского восстания, создана в рамках международного проекта "Петербургские театральные мастерские". Режиссёр — лауреат Государственной премии РФ Игорь Коняев.

Ферганский областной русский драматический театр (Узбекистан) впервые примет участие в фестивале "Встречи в России" и покажет комедию режиссёра Анвара Абдуллаева "Барышня-крестьянка".

Государственный русский театр драмы имени Искандера (Абхазия) сыграет премьеру "Евгения Онегина" режиссёра Сергея Ефремова.

Знаменитые "Маленькие трагедии" Пушкина зрители смогут увидеть в двух разных режиссёрских версиях. В особом игровом жанре создана постановка Гомельского областного драматического театра (Республика Беларусь). В основу спектакля режиссёра Романа Габриа положена пьеса о гении и злодействе из цикла "Маленьких трагедий" — "Моцарт и Сальери", а также момент исторической встречи Пушкина с императором Николаем I, взявшим поэта под своё покровительство и тем самым кардинально изменившим его судьбу.

Ереванский государственный русский драматический театр имени Станиславского (Армения) представит "Маленькие трагедии" режиссёра Карена Нерсисяна. К философскому "Пиру во время чумы" обратился и Государственный русский драматический театр имени Маяковского (Таджикистан). Режиссёр Хуршед Мустафоев решил объединить в одной постановке, помимо "Пира", ещё два произведения — "Подражания Корану" Пушкина и трагедию Гёте "Фауст".

Русский драматический театр (Шымкент, Казахстан) обратился к одной из самых загадочных пушкинских повестей — зрители фестиваля увидят "Пиковую даму" режиссёра Романа Лыкова.

Продолжит мистическую тему Гродненский областной театр кукол (Республика Беларусь), представив не менее таинственное произведение "Уединённый домик на Васильевском" — фантастическую повесть Владимира Титова, сюжет которой он записал со слов самого Пушкина. Белорусский режиссёр Олег Жюгжда поставил спектакль об игре потусторонних сил с человеком, переворачивающей всю его жизнь.

На фестивале запланирована дополнительная программа, в рамках которой пройдут обсуждения спектаклей ведущими театральными критиками России, мастер-классы и лекции от профессионалов и творческие вечера-встречи, на которых коллеги смогут обменяться идеями и предложениями, а также обсудить совместные планы на будущее.