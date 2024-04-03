"Обналичить средства с карты "Мир" можно в некоторых банкоматах Амонатбанка. В главном офисе в центре Душанбе функционируют несколько банкоматов, на которых указано, что они обслуживают карту "Мир", — сообщила "Интерфаксу" оператор банковского кол-центра.

Амонатбанк — одно из трех системообразующих кредитных организаций страны. Решением правления Национального банка Таджикистана от 18 января 2023 года системообразующими кредитными организациями, кроме Амонатбанка, объявлены Ориёнбанк и банк "Эсхата".

В кол-центре Ориёнбанка сообщили, что финучреждение никогда не работало с картой "Мир" и соответственно не обсуживает ее в настоящее время. Не обслуживают карты "Мир" и в банке "Эсхата".

США 23 февраля ввели санкции против российской Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир"). В компании заявляли, что санкции не повлияют на работу российской платежной инфраструктуры. При этом решение о приёме карт "Мир" в своей инфраструктуре зарубежные банки принимают самостоятельно.

В последние недели банки стран СНГ стали приостанавливать обслуживание карт "Мир". В частности, с 30 марта от работы с этими картами отказались банки Армении, с 5 апреля — Киргизии. Samsung Pay перестанет работать с картами "Мир" с 3 апреля.