"Нет, они под санкциями. Вы можете даже не стараться в Казахстане банки найти, это не от нас санкции, это карта "Мир" под санкциями для Казахстана", — сообщили агентству в колл-центре "Банка ЦентрКредит".

Также данные российские карты не обслуживают в "Народном банке", "Форте", "Нурбанке" и прочих.

"Нет, из-за санкций переводы не проходят", — сказали в "Форте".

При этом в ВТБ пояснили, что в их банкоматах можно снять средства с карт "Мир", но в национальной валюте.

"Если у вас карта "Мир", то вы можете снять деньги с нашего банкомата, только в тенге", — сообщили в колл-центре "ВТБ банка".

Вместе с тем, в "Береке банке" пояснили, что по имеющимся картам можно провести операции в банкоматах и терминалах, а сами переводы недоступны.

"Мы сейчас не работаем с платежной системой "Мир". То есть карты, которые у нас были, можно по ним делать операции в наших банкоматах и POS-терминалах, оплату произвести. А переводы на карты "Мир" других банков недоступны", — сказали в колл-центре "Береке банка".

"Интерфакс-Казахстан" также обратился в Нацбанк с просьбой прокомментировать отказ от обслуживания российских карт "Мир" своими платежными системам, как ранее это сделали в Киргизии. Однако регулятор пока не ответил на запрос агентства.

США 23 февраля 2024 года ввели санкции против российской Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора платежной системы "Мир". В компании заявляли, что санкции не повлияют на работу российской платежной инфраструктуры. При этом решение о приеме карт "Мир" в своей инфраструктуре зарубежные банки принимают самостоятельно.

Во вторник стало известно, что Национальная платежная система Киргизии с 5 апреля прекратит обслуживание карт "Мир".