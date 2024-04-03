Рост выручки компания объясняет увеличением программы полетов на 26% относительно уровня 2022 года. По ее данным, общий налет в сегменте регулярных рейсов в 2023 году вырос на 8%, в чартерах — на 25%. За прошлый год "Нордстар" перевезла более 1,26 млн пассажиров, что на 16% выше уровня 2022 года.

Себестоимость снизилась на 19,2%, до 17,32 млрд рублей, а валовая прибыль выросла в 15 раз, до 1,09 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 808,37 млн рублей против убытка 278,96 млн рублей в 2022 году.

АО "Авиакомпания "Нордстар" создано в 2008 году на базе ОАО "Авиакомпания "Таймыр". Базовые аэропорты — "Домодедово" (Москва), "Емельяново" (Красноярск) и "Алыкель" (Норильск).