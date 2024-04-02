Из пяти кандидатов, участвовавших в отборочных мероприятиях, лучшие результаты по итогам индивидуального собеседования и представления программы развития учреждения показал Петунин.
Новый директор, которому 41 год, имеет высшее образование по направлению государственное и муниципальное управление, окончил аспирантуру в БФУ им. И. Канта, кандидат исторических наук.
С января 2022 года он является исполнительным директором регионального отделения Российского военно-исторического общества.
Прежний директор Музея янтаря Светлана Загребина, возглавлявшая учреждение культуры с весны 2020 года по январь 2024-го, на сегодня является руководителем филиала Московской государственной академии хореографии в Калининграде.