"Такое решение было принято по итогам заседания комиссии по определению кандидата на замещение вакантной должности директора Музея янтаря", — говорится в пресс-релизе.

Из пяти кандидатов, участвовавших в отборочных мероприятиях, лучшие результаты по итогам индивидуального собеседования и представления программы развития учреждения показал Петунин.

Новый директор, которому 41 год, имеет высшее образование по направлению государственное и муниципальное управление, окончил аспирантуру в БФУ им. И. Канта, кандидат исторических наук.

С января 2022 года он является исполнительным директором регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Прежний директор Музея янтаря Светлана Загребина, возглавлявшая учреждение культуры с весны 2020 года по январь 2024-го, на сегодня является руководителем филиала Московской государственной академии хореографии в Калининграде.