"Подразделение Минфина США, отвечающее за контроль за иностранными активами, ввело санкции против АО "Национальная система платежных карт", оператора карт платежной системы "Мир". С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО "Межбанковский процессинговый центр" как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы "Элкарт" информирует о прекращении обслуживания с 5 апреля банковских карт "Мир" в своей инфраструктуре", — говорится в сообщении оператора.

В свою очередь карты "Элкарт" перестанут работать в России. Межбанковский процессинговый центр сообщил, что предпринимаются все необходимые меры, чтобы обеспечить бесперебойную работу национальной платежной системы и ее полную безопасность. "На территории Киргизии банковские карты "Элкарт" будут по-прежнему обслуживаться во всех банковских устройствах без каких-либо ограничений", — отметили в пресс-службе.