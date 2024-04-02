"В преддверии летнего сезона планируется рассмотреть вопрос о расширении зон запрета передвижения на электросамокатах. Прорабатывается и механизм изъятия электросамокатов, которые оставлены в неположенном месте, как бесхозных", — говорится в сообщении.

В Сочи еженедельно проходят рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей. В состав групп входят представители департамента транспорта, администрации района, ГИБДД.

"С начала года в Сочи проведено более 30 мероприятий, направленных на пресечение нарушений правил дорожного движения пользователями СИМ", — отмечается в сообщении.

"На заседании межведомственной комиссии введен полный запрет передвижения на СИМ в 23 зонах на территории курорта. Это пешеходные зоны — парки, скверы и набережные во всех районах города. Администрацией города Сочи проведены совещания с организациями, которые оказывают услуги по предоставлению СИМ в аренду. Они внесли изменения в программный продукт и движение электросамокатов в этих зонах блокируется — скорость снижается до минимальной и делает невозможным передвижение", — цитирует пресс-служба директора департамента транспорта и дорожного хозяйства горадминистрации Александра Кулика.

Ранее сообщалось, что по инициативе главы Сочи Алексея Копайгородского в 2022 году было разработано и принято постановление, исключающее места размещения самокатов и иных электрических средств передвижения на территории курорта. Также внесены изменения в правила дорожного движения в части пользования СИМ. Введен новый дорожный знак 3.35 "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено". За движение на СИМ в неположенном месте предусмотрена административная ответственность. Так, не допускается езда со скоростью выше 25 км/час, во дворах и жилых зонах — не более 20 км/час. Для детей до 14 лет полностью запрещено движение по проезжей части и обочинам.