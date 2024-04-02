«На курорте Пекату в Южной Куте произошло ДТП. Автомобиль, за рулем которого находился российский турист, съехал на встречную полосу и столкнулся с седаном. В автомобиле с россиянином находились четыре французских туриста. В результате аварии все они получили травмы. Также пострадал и водитель седана», — пишет издание.

Как отмечает портал, на место прибыла бригада скорой помощи и полиция. На месте выяснилось, что российский турист вел машину в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшие были госпитализированы.

Материальный ущерб двух поврежденных автомобилей оценивается в $600 тыс.

По данным полиции Бали, в 2023 году произошло почти 7,5 тыс. ДТП, в результате которых погибли 274 человека. С начала 2024 года также было зафиксировано несколько аварий с участием иностранных туристов.

Курортный Пекату находится на западной стороне полуострова Букит. Место славится тихими изолированными пляжами. Оно пользуется спросом у любителей серфинга и нудистов. Также там находится индуистский морской храм Улувату.