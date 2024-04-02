"3 апреля в музее-заповеднике "Горки Ленинские" стартует выставка "Мастер посмертного лика. Сергей Меркуров — скульптор, отразивший эпоху". Здесь представят посмертные маски Ленина, Троцкого, Дзержинского, Свердлова, Калинина, Фрунзе, Котовского, Кирова, Крупской, Плеханова, Сталина, Есенина и Маяковского", — говорится в сообщении.

Выставка продлится до 31 августа 2024 года.

Как сообщили "Интерфаксу" в музее-заповеднике, на выставке будет представлено 13 масок.

При этом отмечается, что маску Ленина можно увидеть в постоянной экспозиции музея-заповедника, другие маски хранятся в фондах и выставляются редко.

Выставка продлится до 31 августа 2024 года.

Меркулов — скульптор-монументалист, народный художник СССР. Автор памятников Федору Достоевскому и Клименту Тимирязеву в Москве, Феликсу Дзержинскому в Волгограде, горельефа "Расстрел 26 бакинских комиссаров" в Баку, многих статуй и памятников Ленину и Сталину.