"2 апреля мы отмечаем День единения народов России и Белоруссии. В рамках этого праздника в Капелле открывается выставка и состоится концерт. Как оказалось, мы мало знаем об архитектуре Полесья или Брестской области. Эта архитектура сохранила много деревянных памятников", — сказал Мудров.

Он напомнил, что большинство деревянных храмов на Руси были утеряны, а на выставке представлены уцелевшие храмы Брестской и Пинской епархий.

"Выставке предшествовала экспедиция в Беларусь, где фотографы сделали огромное количество фотографий. На экспозиции представлена только часть фотографий храмов, поэтому мы планируем создать каталог", — сообщил директор музея.

По его словам, фотографы запечатлели редкие старинные храмы в небольших деревнях Брестской области.

"Я думаю, что очень многие впервые увидят вот эти замечательные храмы в фотографиях, может быть, это призовет к тому, что надо посетить эти места", — уточнил Мудров.

Директор музея отметил, что выставку планируется показать в других регионах России.

Кроме того, в планах музея проект, который расскажет про разрушенный 100 лет назад храм Александра Невского в Варшаве.

Как сообщила куратор выставки, начальник экспозиционно-выставочного отдела музея Марина Хайретдинова, на фотографиях можно увидеть 23 храма.

"Там почти ничего не разрушалось, поэтому сохранность, конечно, легендарная. Фотографы постарались передать не только общие планы, но и детали, которые рассказывают истории", — сказала куратор.

По ее словам, выставка подготовлена Государственным музеем "Исаакиевский собор" совместно с Брестским областным краеведческим музеем.

Она напомнила, что Брестчина — один из самых богатых произведениями культового искусства регионов республики. Всего здесь сохранилось около 100 храмов XVI-XIX веков, построенных в традициях полесской школы деревянной архитектуры.

Фотографии выполнены Герасименей, Горохом, Карелиным, Мельниковым, Мохоревым, Сосонной и Череновичем.

В 1996 году указом президента РФ утвержден День единения народов Белоруссии и России.