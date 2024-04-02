Он напомнил, что большинство деревянных храмов на Руси были утеряны, а на выставке представлены уцелевшие храмы Брестской и Пинской епархий.
"Выставке предшествовала экспедиция в Беларусь, где фотографы сделали огромное количество фотографий. На экспозиции представлена только часть фотографий храмов, поэтому мы планируем создать каталог", — сообщил директор музея.
По его словам, фотографы запечатлели редкие старинные храмы в небольших деревнях Брестской области.
"Я думаю, что очень многие впервые увидят вот эти замечательные храмы в фотографиях, может быть, это призовет к тому, что надо посетить эти места", — уточнил Мудров.
Директор музея отметил, что выставку планируется показать в других регионах России.
Кроме того, в планах музея проект, который расскажет про разрушенный 100 лет назад храм Александра Невского в Варшаве.
Как сообщила куратор выставки, начальник экспозиционно-выставочного отдела музея Марина Хайретдинова, на фотографиях можно увидеть 23 храма.
"Там почти ничего не разрушалось, поэтому сохранность, конечно, легендарная. Фотографы постарались передать не только общие планы, но и детали, которые рассказывают истории", — сказала куратор.
По ее словам, выставка подготовлена Государственным музеем "Исаакиевский собор" совместно с Брестским областным краеведческим музеем.
Она напомнила, что Брестчина — один из самых богатых произведениями культового искусства регионов республики. Всего здесь сохранилось около 100 храмов XVI-XIX веков, построенных в традициях полесской школы деревянной архитектуры.
Фотографии выполнены Герасименей, Горохом, Карелиным, Мельниковым, Мохоревым, Сосонной и Череновичем.
В 1996 году указом президента РФ утвержден День единения народов Белоруссии и России.