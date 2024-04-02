В рамках проекта предполагается, в частности, ремонт и реставрация облицовки стен и полов из натурального камня, расчистка скульптуры Александра Пушкина от окрасочных слоев и ее последующая реставрация, реставрация и ремонт путевых стен станции, замена служебных дверных заполнений в пассажирской зоне.

Начальная цена контракта составляет 22,084 млн рублей. Сроки проектирования — с 13 мая 2024 года до 28 ноября 2025 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 апреля, итоги будут подведены 24 апреля. Станция метро "Пушкинская" расположена между станциями "Технологический институт" и "Владимирская" Кировско-Выборгской линии.