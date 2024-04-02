Музей будет открыт на базе модельной библиотеки. В настоящее время в помещении музея проведен ремонт, закуплены выставочные стеллажи, смонтировано дополнительное освещение.

По инициативе местных жителей часть музея будет посвящена памяти и наследию уроженца Пителино, писателя и драматурга Бориса Можаева.

"Фонд постоянно пополняется новыми изданиями и личными вещами семьи писателя. Открытие музея запланировано на 1 июня этого года", — отмечает пресс-служба.

Советский и российский прозаик, драматург, сценарист и публицист Борис Можаев родился 1 июня 1923 года в крестьянской семье в селе Пителино.

Первые статьи Можаева появились в печати в 1949 году. В 1954 году вышел его первый рассказ, в 1955-м — первая книга стихов "Зори над океаном".

Многие произведения писателя переведены на иностранные языки. По его сценариям сняты фильмы, в том числе знаменитые советские детективы "Хозяин тайги" и "Пропажа свидетеля". За литературную и общественную деятельность Борис Можаев был награжден Государственной премией СССР, орденами и медалями.

Умер писатель 2 марта 1996 года в Москве.