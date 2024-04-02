По инициативе местных жителей часть музея будет посвящена памяти и наследию уроженца Пителино, писателя и драматурга Бориса Можаева.
"Фонд постоянно пополняется новыми изданиями и личными вещами семьи писателя. Открытие музея запланировано на 1 июня этого года", — отмечает пресс-служба.
Советский и российский прозаик, драматург, сценарист и публицист Борис Можаев родился 1 июня 1923 года в крестьянской семье в селе Пителино.
Первые статьи Можаева появились в печати в 1949 году. В 1954 году вышел его первый рассказ, в 1955-м — первая книга стихов "Зори над океаном".
Многие произведения писателя переведены на иностранные языки. По его сценариям сняты фильмы, в том числе знаменитые советские детективы "Хозяин тайги" и "Пропажа свидетеля". За литературную и общественную деятельность Борис Можаев был награжден Государственной премией СССР, орденами и медалями.
Умер писатель 2 марта 1996 года в Москве.