«За период выходных и праздничных дней с 28 апреля по 12 мая курорт ожидает порядка 340 тысяч туристов. Средняя загрузка коллективных средств размещения планируется на уровне 82%», — говорится в сообщении.

С 1 по 10 мая 2023 года курорты Краснодарского края посетили более 680 тыс. туристов, такой показатель соответствовал уровню 2021 года. Более трети турпотока пришлось на Сочи.

Как отметили в пресс-службе, в Сочи разработан насыщенный событийный календарь, работают объекты турпоказа, санатории и пансионаты предлагают различные программы оздоровления с использованием бальнеологических возможностей курорта.

Параллельно курорт готовится к началу летнего сезона.

«Летом в Сочи будут работать более 170 комфортабельных и обустроенных пляжей, в том числе после реновации откроются 14 пляжных территорий», — рассказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Сочи Кирилл Ярыш.

Ряд санаторно-курортных организаций и отелей в преддверии сезона провели модернизацию, в санаториях запущены новые оздоровительные программы.