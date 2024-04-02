"Операторы готовы дать всю необходимую информацию на русском и английском языках: рассказать о туристской инфраструктуре, городских событиях и экскурсионных маршрутах, режиме работы транспорта, музеев и других учреждений города", — говорится в сообщении.

Центр принимает звонки ежедневно с 08:00 до 22:00. В нерабочее время туристам предлагается оставить голосовое сообщение, чтобы операторы перезвонили утром. Задавать вопросы на русском или английском языках также предлагается в Телеграме, где специалист окажет оперативную поддержку онлайн. Контакт-центр работает при поддержке комитета по развитию туризма Петербурга.