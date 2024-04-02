"Выставка познакомит с забытыми и во многом утраченными свадебными традициями русского народа, напомнит об их истоках и содержании. Посетители увидят памятники декоративно-прикладного искусства из собрания ГИМ, в том числе предметы повседневного быта, связанные со свадебным обрядом, живописные полотна, костюмы", — говорится в сообщении.

Посетители увидят иконы XVII века, церковные венцы, традиционную праздничную одежду, девичьи и женские головные уборы, в том числе тульские. Приготовление приданого, свадебный поезд и брачное застолье — эти свадебные этапы будут представлены на выставке подлинными предметами повседневного быта — красочными памятниками народного искусства.

Предметные комплексы дополнены документальным и изобразительным рядом, включающим в себя редкие графические изображения и живописные полотна.

Посетители увидят уникальные памятники из собрания Государственного исторического музея, в их числе — иллюстрированная миниатюрами рукопись с описанием свадьбы царя Михаила Федоровича в 1626 году. Среди экспонатов выставки — "брачные" документы: книги брачных обысков Николо-Зарецкой (XVIII век) и Богородицко-рождественской церкви Тулы (конец XIX века), роспись приданого, предоставленные Государственным архивом Тульской области.

В мультимедийной части выставки можно будет увидеть старинные фотографии свадеб из собрания ГИМ, а также свадебные снимки туляков, присланные в филиал в ходе акции "Свадебный альбом".

Русский свадебный обряд, являвшийся важнейшей частью бытовой и духовной культуры народа, сформировался к XVI веку и оставался бытовой нормой для всех социальных слоев общества до конца XVII столетия. При большом разнообразии местных вариантов и деталей в крестьянской культуре он сохранялся вплоть до начала XX века. Отдельные элементы свадебной традиции, старинные слова и фразы, обозначающие традиционные действия, используются и в современном свадебном обряде.

В XVIII — начале XX века традиционное брачное действо состояло из трех этапов: предсвадебного, собственно свадьбы и послесвадебного. На первом принималось решение о браке, делались приготовления к торжественному дню и начинался ритуальный переход молодого человека и девушки в другую социальную и возрастную категорию. На втором этапе совершались свадебные обряды, венчание и празднование этого события, правовое и физическое скрепление брачного союза. Третий этап был завершающим, когда молодожены утверждались в новом статусе.

Первый филиал ГИМ был открыт в Туле осенью 2020 года. Общие экспозиционные площади музея составляют около 500 кв. метров. За три года работы филиала в нем было представлено уже 12 выставок. В 2023 году филиал ГИМа посетили более 38 тыс. человек. В 2024 году ГИМ организует в Туле еще пять выставочных проектов.